17:54 (мск), источник: Фонтанка
Горки в минус. В Петербурге с 21 июня ужесточают коронавирусные ограничения
В Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения.
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С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На большие тусовки — только с ПЦР.
На время «Алых парусов» центр города закроют для торговли и пешеходов.
Кроме аквапарков и аттракционов, изменения в постановлении № 121, которые подписал 19 июня губернатор Александр Беглов, коснутся и других отраслей.
На
Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Большее количество может быть согласовано Роспотребнадзором.
С 22 июня работа водного транспорта разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Примерную форму согласно рекомендациям Роспотребнадзора до 21 июня обновит комитет по транспорту.
Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.
Также вводятся дополнительные ограничения при проведении праздника «Алые паруса».
Какие улицы закроют для пешеходов и торговли на время «Алых парусов».
С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на набережных, за исключением тех объектов, что определит оргкомитет проведения «Алых парусов». Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.
Для пешеходов будут перекрываться отдельные участки
Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника, в том числе добровольцы и волонтеры, должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный не более чем за три дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.
На территорию допуск будет осуществляться через рамки металлодетектора с контролем температуры, выпускники и сопровождающие обязаны использовать маски. Персональную ответственность за это несут руководители образовательных организаций. Также они обязаны доставить выпускников и их сопровождающих к месту проведения праздника и обратно.
Территорию, на которой будет временно ограничено или прекращено движение транспорта, а также водную акваторию, на которой будут ограничены или прекращены движение и швартовка судов, определит комитет по транспорту.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру».