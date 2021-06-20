09:00 (мск), источник: ТАСС
Собянин рассказал, когда в Москве выстроится «щит» от коронавируса
Это станет возможно, когда большое число жителей столицы привьются в короткий срок и все будут соблюдать необходимые эпидмеры.
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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Барьер от коронавирусной инфекции в Москве выстроится при условии вакцинации большого количества жителей столицы в короткий срок, а также при повсеместном соблюдении эпидмер. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
«Никто ничего нового не придумал: надо,
Он добавил, что не менее важно всем соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», — заключил мэр.
Ранее он сообщал, что новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. По его словам, сила мутировавшого штамма является причиной «взрывного, просто огромного» роста госпитализаций.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлены 1 278 265 случаев заражения, из них 9 120 выявлены за последние сутки, это максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352.