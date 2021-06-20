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11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Филиппин назвал сына HTML

У него самого тоже необычное имя.

Веб-разработчик из филиппинского города Санта-Мария назвал своего сына именем HyperText Markup Language (HTML) в честь стандартизированного языка разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.

Фамилия у малыша обычная для страны, которая была испанской колонией, — Паскуаль, сообщает Inquirer.net. Сали Райо Паскуаль, мать HTML, сказала, что их родственники довольны выбором имени ребенка.

Интересно, что самого отца тоже зовут нетрадиционным именем Macaroni 85 (Макароны-85), а теток новорожденного — Spaghetti 88 (Спагетти-88) и Sincerely Yours 98 (Искренне-Ваша-98). Цифра в именах означает год рождения.

Начало необычной традиции положил дед новорожденного Сесинандо. Ему не нравилось собственное имя, поэтому своих детей он назвал нестандартно. Сестры Macaroni 85 тоже назвали детей необычно. К примеру, ребенка Spaghetti 88 зовут Cheese Pimiento (Сыр-Пименто).

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