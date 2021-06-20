12:23 (мск), источник: РБК
Еще один регион России объявил об обязательной вакцинации
Власти Ненецкого автономного округа ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан определенных категорий. Об этом сообщает
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Прививку от коронавируса должны получить не менее 60% пожилых людей, работников медицинских, образовательных учреждений, соцслужб, МФЦ, сотрудники организаций транспорта, энергетики, госорганов, сферы услуг, торговли, совершеннолетние студенты, военные.
Всем, кто сделал прививку, предоставят отгулы на работе. Сроки обязательной вакцинации не сообщаются.
Кроме того, в регионе на фоне резкого подъема заболеваемости COVID-19 ввели дополнительные меры безопасности: надзорные органы возобновят рейды по соблюдению масочного режима, работодателям рекомендовали допускать приехавших
Организациям также посоветовали перевести на удаленку не менее 30% персонала, а также пожилых и хронически больных сотрудников. Гражданам, которые возвращаются с санаторного или стационарного лечения, обеспечат бесплатное тестирование на коронавирус.
В НАО запретили массовые мероприятия, предельную заполняемость зрителями культурных учреждений снизили до 50%. С 21 по 30 июня в регионе не будут работать детские игровые комнаты.
Ранее это сделали в Москве, частично в Петербурге, в Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине, в Ленинградской, Тверской областях и Туле.
Власти Магаданской и Амурской областей также не исключали, что введут обязательную вакцинацию. Эту меру допускал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев: граждан обяжут прививаться, если введенные накануне новые меры по сдерживанию болезни окажутся неэффективными.