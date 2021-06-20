13:33 (мск), источник: ТАСС
Умер тележурналист Анатолий Лысенко
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщили в
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«Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
Новость дополняется.
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