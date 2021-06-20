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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему люди боятся темноты

У страха есть объективные физиологические причины.

Источник: Reuters

Страх — обычная реакция на темноту, особенно у детей. В свежем исследовании, опубликованном в PLOS One, ученые наконец выяснили, какие механизмы в нашем мозге ответственны за такое его проявление.

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Ученым известно, что миндалевидное тело в мозге играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха. Они решили проверить, как активность этой области мозга зависит от освещения.

На 23 участников эксперимента по очереди воздействовали ярким светом, тусклым освещением и темнотой. Во время воздействия ученые сканировали мозг людей и отслеживали активность миндалевидного тела.

Оказалось, что яркий свет подавлял активность миндалевидного тела. Тусклый свет справлялся с этой задачей хуже. А в полной темноте активность миндалевидного тела была высокой.

Оказалось также, что свет усиливал связь миндалевидного тела с вентромедиальной префронтальной корой, которая связана с обработкой риска и страха, а также эмоциональными реакциями человека.

Это означает, что чем ярче освещение, тем лучше мозг человека регулирует страх.

Ученым понадобятся дополнительные исследования, чтобы выяснить все подробности этой связи. Но уже сейчас они утверждают, что световую терапию можно использовать не только для лечения депрессии, но и приступов страха.

Анна Лысенко

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