16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, почему люди боятся темноты
У страха есть объективные физиологические причины.
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Страх — обычная реакция на темноту, особенно у детей. В свежем исследовании, опубликованном в PLOS One, ученые наконец выяснили, какие механизмы в нашем мозге ответственны за такое его проявление.
Ученым известно, что миндалевидное тело в мозге играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха. Они решили проверить, как активность этой области мозга зависит от освещения.
На 23 участников эксперимента по очереди воздействовали ярким светом, тусклым освещением и темнотой. Во время воздействия ученые сканировали мозг людей и отслеживали активность миндалевидного тела.
Оказалось, что яркий свет подавлял активность миндалевидного тела. Тусклый свет справлялся с этой задачей хуже. А в полной темноте активность миндалевидного тела была высокой.
Оказалось также, что свет усиливал связь миндалевидного тела с вентромедиальной префронтальной корой, которая связана с обработкой риска и страха, а также эмоциональными реакциями человека.
Ученым понадобятся дополнительные исследования, чтобы выяснить все подробности этой связи. Но уже сейчас они утверждают, что световую терапию можно использовать не только для лечения депрессии, но и приступов страха.
Анна Лысенко