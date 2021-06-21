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21 июня, источник: Новости Mail.ru

День памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная война

22 июня в нашей стране официально отмечают День памяти и скорби — годовщину с начала самой кровопролитной войны в истории России. В нашем материале — хроника той самой ночи и мероприятия, в которых мы все можем принять участие, чтобы почтить память погибших.

Источник: РИА "Новости"

Хроника начала ВОВ

18 июня 1941 года

Некоторые соединения приграничных военных округов СССР были приведены в боевую готовность.

21 июня, 21:00

Пограничники в Львовской области (Украина) задержали немецкого ефрейтора Альфреда Лискова, пересекающего реку Буг вплавь. На допросе Лисков рассказал, что 22 июня на рассвете войска Германии должны перейти границу с СССР. Лисков назвал себя коммунистом и объяснил свои действия тем, что хотел предупредить советских товарищей о нападении. К информации «перебежчика» отнеслись скептически, но все же передали ее наверх. Когда началась Великая Отечественная война, допрос Лискова все еще продолжался.

21 июня, 21:30

Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов встретился в Москве с послом Германии Вернером фон дер Шуленбургом. Нарком заявил протест в связи с многочисленными нарушениями границы СССР немецкими самолетами.

21 июня, 22:00

По воспоминаниям немецких солдат, примерно в это время рядовому составу немецкой армии зачитали приказ фюрера о наступлении на СССР. До этого времени большинство считало, что их ждет бросок в Персию через Советский Союз для войны с англичанами.

22 июня, 3:07

Командующий Черноморским флотом адмирал Филипп Октябрьский доложил начальнику генштаба РККА Георгию Жукову, что со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов. Жуков разрешил встретить их огнем ПВО флота.

22 июня, 03:30

Стало известно о налете немецкой авиации на Белоруссию.

22 июня, 03:33

Стало известно о начале бомбардировок украинских городов.

22 июня, 03:40

Командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов и доложил о налете на Каунас и другие прибалтийские города. В это же время Жуков доложил Иосифу Сталину о начале боевых действий. Сталин собрал в Кремле всех членов Политбюро.

22 июня, 4:00

Министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Деканозову ноту об объявлении войны.

22 июня, 04:10

Западный и Прибалтийский особые округа доложили о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.

22 июня, 7:15

И. В. Сталин подписал директиву Вооруженным Силам СССР об отражении гитлеровской агрессии.

Всероссийские акции ко Дню памяти и скорби

«Свеча памяти»

Ежегодная акция «Свеча памяти» в 2021 году проходит в офлайн- и онлайн-форматах. Все жители нашей страны могут в ночь на 22 июня зажечь свечу в окне своего дома в память о погибших.

Что не менее важно, зажечь можно и «виртуальную» свечу на сайте деньпамяти.рф. Каждая виртуальная свечка — это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ.

Всероссийская минута молчания

В День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России объявлена минута молчания. Она состоится в 12:15 по московскому времени. Именно в эти минуты в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

Флешмоб «Выходим на рассвете»

В 2021 году российские ученики приняли участие во флешмобе «Выходим на рассвете». Во времена ВОВ многие юноши и девушки отправились на войну прямо со школьной или студенческой скамьи. Современным школьникам предложили отразить это в видеороликах. В роликах ученики приходят в школу в обычной одежде, а выходят из помещения в военной форме. Насколько эмоциональным получился флешмоб, можно оценить по хештегам #РДШ #ДеньПамяти #ВыходимНаРассвете «ВКонтакте» и в других соцсетях.

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Акция «Журавли»

Школьники сняли видеоролики о событиях ВОВ своего региона и опубликовали их в соцсетях со специально созданной маской-фильтром «Журавли». Просмотреть трогательные рассказы можно в соцсетях под хештегами: #РДШ #ДеньПамяти #Журавли.

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