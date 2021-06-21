Для борьбы с индийским штаммом готовят программу ревакцинации населения

Мэр Сергей Собянин предупредил, что из-за более агрессивного индийского штамма COVID-19 возможны случаи заражения у переболевших или привившихся граждан с низким титром антител. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что речь идет о «единичных пациентах», получивших вакцину и госпитализированных. Предварительные результаты исследования, проведенного в Институте имени Гамалеи, подтверждают эффективность вакцины: заразиться можно и после прививки, однако риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания снижается в 14 раз. В Минздраве готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител опустился до недостаточного, и обещают с понедельника начать прививать даже беременных.
21 июня в России выявили 17 378 заразившихся коронавирусом, сообщил в понедельник оперштаб. В Москве прирост составил 7584 больных за сутки: напомним, в конце минувшей недели число новых случаев в столице впервые с начала пандемии превысило 9 тыс. Число подтвержденных случаев заражения в столице за прошедшую неделю возросло на 51 853, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Недельные показатели растут и в целом по стране: за семь дней подтвердили 108 139 случаев заражения. Это на 31,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и максимум с начала февраля 2021 года. По официальным данным, растет и смертность: с 14 по 20 июня оперштаб рассказал о 2931 летальном исходе, а с 7 по 13 июня умерли 2643 человека. Число умерших за неделю стало максимальным с середины марта.
В Москве с понедельника отменяется режим нерабочих дней, однако часть ограничений, введенных 12 июня, продлена до конца месяца — это касается, в частности, работы ряда объектов для детей, ночной работы ресторанов и запрета работы фуд-кортов. Вечером в воскресенье в Лужниках начались работы по демонтажу фан-шопа в фан-зоне для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу: мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что фан-зоны придется закрыть из-за ситуации с коронавирусом.
Введение новых ограничений не исключено: источник «Ъ», знакомый с эпидемической ситуацией в Москве, полагает, что это может произойти в начале недели, по результатам выходных.
При этом власти Москвы по-прежнему рассчитывают избежать локдауна, добавил собеседник «Ъ»: «Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья».
В выходные в городе отмечались очереди к некоторым пунктам вакцинации. Тем временем мэр Сергей Собянин признал, что COVID-19 стали выявлять у ранее привитых и переболевших жителей столицы с низким титром антител. Он заявил, что заражение вакцинированных может происходить в том числе из-за более агрессивного индийского штамма коронавируса:.
Он быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку.
Ранее Собянин сообщал, что индийский вариант — «дельта» — обнаружен в последнее время почти у 90% москвичей с положительными тестами на ковид.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавляет, что эта мутация не только активнее передается от человека к человеку, но также быстрее развивается в тяжелую форму заболевания, тем самым «сокращая время возможного появления собственных антител». Эксперты, с которыми поговорил «Ъ», утверждают, что пока нет данных, подтверждающих более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, заразившихся этим штаммом. Профессор Сколтеха и Ратгерского университета (США) молекулярный биолог Константин Северинов отметил, что эта информация не опубликована и встречается только в заявлениях властей. Инфекционист университетской клиники ПСПбГМУ имени Павлова Оксана Станевич также пока не наблюдает «более тяжелых состояний» у пациентов третьей волны. Вместе с тем, по данным ВОЗ, «дельта» становится доминантным вариантом во всем мире.
В Великобритании, где еще недавно «лидером» был собственный британский штамм, 99% новых случаев заражения приходятся на индийскую мутацию — об этом официально сообщили власти страны. В России геномы SARS-CoV-2 исследует Коронавирусная российская генетическая инициатива (CoRGI). По их информации, более двух третей образцов, полученных от заразившихся в Санкт-Петербурге в мае—июне, — «дельта"-штамм. Кроме того, случайный образец из Череповца также оказался индийским вариантом вируса.
Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство (вакцинированных. — «Ъ») болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом.
пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Ранее «Ъ» рассказывал о предварительных результатах исследования эффективности вакцин против вариантов SARS-CoV-2, «вызывающих опасение», которое провел Институт имени Гамалеи.
Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин заявил, что в случае с британским, южноафриканским и индийским штаммами действительно наблюдается снижение вирусонейтрализующей активности.
Однако она «не пропадает полностью, и ее снижение не является критическим». Этим же Гущин объяснил появление случаев заболевания в легкой форме после прививки: «Иногда такие пациенты попадают в больницы, но наш мониторинг показывает, что даже среди людей, которым потребовалось стационарное лечение, шанс, что разовьется среднетяжелое или тяжелое течение, в 14 раз меньше, чем среди невакцинированных. При этом среди сделавших прививку заболевает в 10−20 раз меньше людей».
По данным Сергея Собянина, к 20 июня оба компонента вакцины получили 1,5 млн жителей столицы. Число желающих сделать прививку выросло после объявления новых ограничений (обязательная вакцинация 60% работников торговли, сферы услуг, медицинских и образовательных организаций, «бесковидные» зоны в ресторанах и запрет оказывать плановую помощь пациентам без антител)..
Почти 42 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки, что больше обычного в четыре раза.
Анастасия Раковазаммэра Москвы
Власти также заявляют о необходимости ревакцинации — кому и когда она понадобится, пока не ясно.
«Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал у себя в блоге Сергей Собянин.— В принципе все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был “Спутник”, то первым компонентом “Спутника”. Других вариантов пока не существует». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал опубликовать рекомендации по срокам ревакцинации от коронавируса уже на этой неделе. Кроме того, по словам Александра Гинцбурга, с понедельника официально делать прививку смогут беременные женщины.
Отметим, в девяти регионах России введена обязательная вакцинация для граждан с профессиональным риском заразиться. Первое такое постановление было издано в мае в Якутии. 16 июня главные санврачи Москвы и Подмосковья заявили о необходимости привить не менее 60% работников сферы услуг, торговли, медицинских и образовательных организаций. Потом обязательную вакцинацию ввели власти Кузбасса, Ленинградской, Сахалинской, Тульской и Тверской областей. 20 июня об аналогичных мерах объявили в Ненецком автономном округе.
Кроме того, в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для 65% чиновников.
О планах сделать прививку против COVID-19 обязательной для отдельных категорий заявляли также власти Севастополя, Амурской и Магаданской областей.
Наталья Костарнова, Елена Рожкова
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