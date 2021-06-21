Индийский штамм коронавируса достиг версии «дельта плюс»

Отмечается, что врачи обнаружили случаи заболевания в штате Махараштра — там же в октябре 2020 года была найдена и прошлая версия вируса, B.1.617.
В частности, пять случаев заражения были зарегистрированы в городе Ратнагири, при этом, у двух инфицированных не проявлялись никакие симптомы.
«Мы нашли “дельта плюс” в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — пояснил глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.
Для сдерживания распространения коронавируса власти штата создали зоны сдерживания и опечатали районы, где найден новый вариант коронавируса.
Ранее в июне сообщалось, что исследователи, проанализировав данные пациентов, которые перенесли коронавирус в Шотландии, сделали выводы, что индийский штамм является более опасным, чем британский.
Индийскую мутацию COVID-19 выявили в марте. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде индийских штатов. Впоследствии этот вариант вируса обнаружили в разных странах, в том числе в России.