06:09 (мск), источник: ТАСС
Власти Сиднея ввели санитарные ограничения из-за COVID-19
Решение приняли после выявления 11 случаев заражения индийским вариантом коронавируса среди жителей города, заявила
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СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили о введении санитарных ограничений в Сиднее
По словам главы регионального правительства, с 21 июня жители семи центральных и
Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, сообщило, что 12 июня 2021 года инфицированный сотрудник международного аэропорта им. Кингсфорда Смита посетил несколько торговых центров на
По данным австралийского Минздрава, с начала пандемии в стране выявили 30 335 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 293 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии идет общенациональная кампания по вакцинации против коронавируса. К 20 июня текущего года прививку сделали более 6,5 млн человек.