Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день из-за жары

«Установившаяся на большей части территории Российской Федерации жаркая погода, приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», — говорится в сообщении ведомства.
Также Роспотребнадзор рекомендовал организовать рациональный режим работы во избежание перегревания организма.
Продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов должна составлять 15−20 минут с последующим отдыхом на 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5−2 часа для тех, кто ее не имеет.
В ведомстве отметили, что работа на улице при температуре воздуха свыше 32,5 градусов считается опасной. В таких случаях следует изменить график, перенеся работы на утро или вечер.
В течение первой половины недели температура воздуха в европейской части России повысится до 36 °C, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во второй половине неделе ожидается облачная, но все еще жаркая погода.