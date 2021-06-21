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09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает плюс 28,5 градусов и на два часа при 29 градусах. При повышении температуры до 30,5 градусов ведомство советует сократить рабочий день на четыре часа.

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Источник: Агентство «Москва»

«Установившаяся на большей части территории Российской Федерации жаркая погода, приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», — говорится в сообщении ведомства.

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Также Роспотребнадзор рекомендовал организовать рациональный режим работы во избежание перегревания организма.

Продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов должна составлять 15−20 минут с последующим отдыхом на 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4−5 часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5−2 часа для тех, кто ее не имеет.

В ведомстве отметили, что работа на улице при температуре воздуха свыше 32,5 градусов считается опасной. В таких случаях следует изменить график, перенеся работы на утро или вечер.

В течение первой половины недели температура воздуха в европейской части России повысится до 36 °C, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во второй половине неделе ожидается облачная, но все еще жаркая погода.

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