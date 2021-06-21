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10:05 (мск), источник: РБК

В Москве проведут исследование «Спутника V» для подростков

Подросткам будет предложена вакцинация препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

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Центр имени Гамалеи начнет клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12−17 лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование начнется уже в июле этого года и будет проводиться на площадке московских медицинских учреждений.

Подросткам будет предложена вакцинация препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке, уточнила вице-мэр.

В исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе. «Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования», — рассказала Ракова.

По ее словам, принять участие в исследовании смогут подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки «Спутник V». Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фаз исследования все подростки пройдут обязательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование.

Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой, третья фаза — в детских поликлиниках города Москвы. Все время подростки будут находиться под постоянным наблюдением врачей больниц.

«После введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов», — добавила заммэра. Кроме того, подростки должны будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования уже начался. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции, заявила Ракова.

В настоящее время привиться от COVID-19 в России любым из доступных препаратов, включая «Спутник V», можно только людям в возрасте от 18 лет и старше. Лицам младше этого возраста прививка от новой коронавирусной инфекции пока не показана.

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