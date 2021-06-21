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12:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль обяжет уезжающих из страны давать расписку о непосещении России

Власти Израиля решили усилить контроль за выезжающими за границу гражданами на фоне распространения в мире штамма коронавируса «дельта» (индийская мутация COVID-19). Вылетающие за рубеж будут обязаны дать расписку о непосещении шести стран с высоким уровнем заболеваемости, в этот список включена и Россия.

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Источник: AP 2021

«Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета (цитата по «РИА Новости»).

По мнению правительства Израиля, наибольшую угрозу сейчас представляют распространение мутации «дельта», посещение израильтянами стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение вернувшимися правил карантина.

С начала пандемии в Израиле выявили около 840 тыс. заражений коронавирусом, умерли 6,4 тыс. человек. С 1 июля Израиль разрешит въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19. Туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке без предварительного разрешения по обычным условиям визового режима. Список государств и одобренных вакцин будет опубликован позже.

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