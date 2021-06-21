Израиль обяжет уезжающих из страны давать расписку о непосещении России

«Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета (цитата по «РИА Новости»).
По мнению правительства Израиля, наибольшую угрозу сейчас представляют распространение мутации «дельта», посещение израильтянами стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение вернувшимися правил карантина.
С начала пандемии в Израиле выявили около 840 тыс. заражений коронавирусом, умерли 6,4 тыс. человек. С 1 июля Израиль разрешит въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19. Туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке без предварительного разрешения по обычным условиям визового режима. Список государств и одобренных вакцин будет опубликован позже.