13:14 (мск), источник: РБК
Кремль назвал неизбежной ревакцинацию от коронавируса
Ревакцинация от коронавируса в России «неизбежна», заявил Песков. При этом обсуждение, сделать ли тестирование на антитела бесплатным, пока не ведется, добавил он.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вакцинация от COVID-19 в России является «неизбежной». Об этом заявил
По словам Пескова, это касается и ревакцинации.
У
«Безусловно, президент фактически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с COVID-19. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации и нюансы», — сказал
По его словам, позиция президента по ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и медики». «Что касается анализов — это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю», — добавил он.
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России с начала июня вырос в два раза. Последние четыре дня в стране ежедневно регистрируют более 17 тыс. новых инфицированных.
На фоне всплеска заболеваемости власти ряда регионов, в том числе Москва, Петербург и области, объявили о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Помимо этого власти столицы работают над запуском программы ревакцинации. По словам мэра Сергея Собянина, в городе регистрируют повторные случаи заражения среди давно переболевших и вакцинированных. Это связано с тем, что у них снизился уровень антител к коронавирусу, в то время как в Москве начал распространяться индийский штамм, требующий, по словам мэра, повышенного иммунитета.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ведомство готовит рекомендации по повторной прививке. Привитые ранее «Спутником V» смогут использовать для ревакцинации ту же вакцину или однокомпонентный «Спутник Лайт» — оба препарата в этом случае будут эффективны, сказали в