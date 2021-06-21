Летальность коронавируса в Петербурге в три раза выше, чем в Москве

Так, с 14 по 20 июня в Петербурге, по данным федерального оперштаба, скончалось 475 человек, что в полтора раза больше, чем неделей ранее. Заразилось же 6806 человек (+13%).
В Москве за тот же период насчитали 51,9 тысячи заражений (+41%), то есть почти в 8 раз больше, чем в Петербурге. Число смертей было примерно сопоставимым — 526.
По экспертным оценкам, кривая смертности отстает от кривой заболеваемости примерно на две недели. С 31 мая по 6 июня в Петербурге было выявлено 5892 случая заражения COVID-19. В Москве — 20 651. Если принять эти цифры за знаменатель, а за числитель количество коронавирусных смертей с 14 по 20 июня, то летальность в Петербурге составит 8,06%, тогда как в Москве 2,6%, то есть в три раза меньше.
В Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Ежедневные данные об обращениях за медицинской помощью, госпитализациях и свободных койках Смольный не публикует с начала июня. Последние данные об общей смертности публиковались по состоянию на апрель.
Во время второй волны в Смольном не исключали, что причиной более высокой летальности является статистическая игра в других регионах, а также проблемы с выявляемостью в самой Северной столице, в частности исчерпание пропускной способности лабораторий, обрабатывающих ПЦР-тесты.