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16:44 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре призвали не переставать носить маски в жару

В жару нужно продолжать соблюдать масочный режим, но следует отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и сделанных из плотной ткани. Об этом в понедельник, 21 июня, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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Источник: РИА "Новости"

«Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит», — сказал он.

Лебедев отметил, что многие боятся получить тепловой удар при ношении масок, однако она никак не может существенно нарушить теплообмен в организме.

Так, в сильную жару для поддержания нормального теплообмена надо оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть легким головным убором, пояснил представитель ведомства.

В жару маски необходимо менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, при этом защитный слой выходит из строя быстрее и эффективность снижается, добавил Лебедев. Кроме того, разумнее было бы отказаться от ношения масок темного цвета и сделанных из плотной ткани, сказал он.

«Предпочтение следует отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую», — заключил Лебедев.

18 июня научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что из-за жары волна коронавируса в России должна пойти на спад, однако из-за человеческого фактора число выявленных случаев вируса только растет.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 21 июня, за последние сутки в 84 регионах России было выявлено 17 378 новых случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046). Всего, с начала распространения коронавируса в России, заболели более 5,3 млн человек, полностью выздоровели 4,8 млн, а количество летальных исходов составило 129,8 тыс.

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