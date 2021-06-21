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13:28 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в зоне потопов в Крыму

Для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний власти закрыли пляжи в пострадавших от сильных ливней районах Крыма. Срок, в течение которого пляжи нельзя посещать, власти не назвали.

Источник: Reuters

Роспотребнадзор распорядился приостановить использование пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением качества морской воды Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — сообщили в ведомстве.

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Кроме того, власти принимают меры для предотвращения вспышки острых кишечных инфекций, таких как вирусный гепатит А и дизентерия.

«Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Сроки действия запрета не указаны.

В Крыму организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Усилены проверки качества питьевой воды в пострадавших районах, а также во временных пунктах размещения пострадавших. Пробы воды исследуются каждые два часа.

Сразу в нескольких южных регионах России 16 и 17 июня прошли тропические ливни, вызвавшие подтопления населенных пунктов и проблемы с транспортным сообщением. В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке. На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона десятки домов подтоплены, ветром повалены деревья и разрушены торговые киоски.

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В Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи.

Ялта стала жертвой наводнения утром 18 июня, такого сильного ливня в городе не было последние 100 лет, заявила мэр города Янина Павленко. Из-за дождей вышла из берегов река Водопадная, после чего город подтопило. Власти закрыли въезд в Ялту, поскольку неконтролируемый поток воды сносит машины и людей. В городе были организованы пункты эвакуации людей. Позже стало известно, что в Ялте отключили воду из-за повышенной мутности, гражданам посоветовали запастись питьевой водой.

От ливневых дождей пострадал и Севастополь — затопило дамбу Тороповская, часть парковок оказалась под водой. Сильный ветер повалил некоторые деревья. Все ремонты дорог в регионе приостановили, технику направили на ликвидацию последствий ливня. Власти получили заявки на ремонт многоквартирных домов, пострадавших от непогоды.

Президент Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий там, где это требуется. Главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить группировку спасателей, ликвидирующих последствия наводнения. Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за обеспечение санитарно-эпидемических мер в районах стихийного бедствия.

Владислав Гордеев

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