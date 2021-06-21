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15:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Исследование: как прилипчивая мелодия донимает ваш мозг

Наверняка всем вам знакомо такое явление, как навязчивая мелодия, которая непонятно как попала в голову и ни за что не хочет пропадать, так что вы даже иногда начинаете напевать вслух, потом одергиваете себя, но мелодия по-прежнему продолжает донимать вас словно докучливый паразит.

Источник: Getty Images
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Собственно, в английском языке для это явления даже есть емкое определение — earworm, или «ушной червь», который угнездился там и выедает ваш мозг.

Так вот, как выяснили американские ученые, этот червяк сам не спит по ночам и мешает заснуть вам, и порой даже заставляет просыпаться посреди ночи от этой самой мелодии или песенки. «Наш мозг устроен таким образом, что продолжает обрабатывать музыку даже после того, как она перестала звучать», — поясняет нейробиолог из Бэйлорского университета в Техасе Майкл Скаллин (результаты его исследований опубликованы в Psychological Science).

Майкл с коллегами провел лабораторные испытания на 50 добровольцах и вдобавок опросил около 200 человек с целью выяснить, как прослушивание музыкальных произведений перед сном влияет на его качество. Особенно его интересовали те самые «ушные черви», или по-научному непроизвольные музыкальные образы.

Практически все участники эксперимента признались, что у них в голове крутилась музыка, а те, у кого мелодии оказались самыми прилипчивыми, рассказали, что чаще посыпались посреди ночи.

Причем любопытно, что инструментальные версии возникали в голове (и нарушали нормальный ход сна) в два раза чаще, чем мелодии с вокалом.

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«Мы предполагали, что навязчивые мелодии могут возникать в голове у людей, пытающихся заснуть, но мы никак не ожидали обнаружить, что некоторые люди регулярно просыпаются от того, что у них в голове начинает звучать музыка», — признается Скаллин.

Сканирование мозга людей, сообщавших о том, что по ночам их тревожат «ушные черви», показало, что во сне у них проявляются медленные колебания, свидетельствующие о включении памяти. Отдел мозга, в котором фиксировались такие колебания — первичная звуковая кора — также связан с обработкой навязчивых мелодий в процессе бодрствования.

Так что если раньше специалисты советовали страдающим бессонницей слушать успокаивающую и расслабляющую музыку, то авторы нового исследования ставят под сомнение пользу таких рекомендаций и даже полагают, что музыка перед сном вредна, поскольку даже после того как она выключилась, наш мозг в течении нескольких часов продолжает обрабатывать музыкальную информацию.

Если вы не хотите, чтобы у вас в голове крутился прилипчивый мотив, лучше займитесь на ночь глядя какой-нибудь когнитивной деятельностью, к примеру, составьте список дел на завтрашний день. Это поможет прочистить вам голову.
Майкл Скаллин
Нейробиолог из Бэйлорского университета в Техасе
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