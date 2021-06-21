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15:49 (мск), источник: Известия

Минздрав рекомендовал ревакцинацию от COVID-19 раз в полгода

Ревакцинацию от COVID-19 в период подъема заболеваемости инфекцией необходимо делать раз в полгода, а в эпидемиологически спокойное время — раз в год. Соответствующие рекомендации выработал Минздрав России, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в понедельник, 21 июня.

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Источник: Известия

«Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, поэтому ранее привившимся от инфекции необходимо снова сделать прививку, чтобы в их организме выработался достаточный уровень антител для защиты от него и других штаммов.

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Кроме того, министр призвал россиян не сдавать постоянно анализы для проверки уровня антител.

«Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», — отметил Мурашко.

Появление нового штамма инфекции, по его словам, повлекло за собой отработку новых тактик ведения пациентов, в том числе и разработку других лекарственных препаратов, которые регистрируют в стране, чтобы они стали доступны для лечения.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с распространением инфекции в стране может стать управляемой только после того, как будет вакцинировано как минимум 60% населения в очень короткие сроки. Именно это, по его словам, и необходимом сделать в России.

Ранее в этот же день глава Минздрава заявил, что в России на сегодняшний день около 465 тыс. человек с COVID-19 находятся под наблюдением врачей. Прирост заболеваемости, по его словам, наблюдается в 65 регионах страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что ревакцинация от COVID-19 неизбежна для тех, кто хочет обезопасить себя и окружающих. По его словам, тенденции по ситуации с распространением коронавируса в России пока скорее плохие, чем хорошие.

По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России зафиксировано 17 378 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Всего с начала распространения коронавируса в стране COVID-19 заболели 5 334 204 человека, полностью выздоровели 4 878 333 человека, количество летальных исходов составило 129 801, пишет «Газета.ру».

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