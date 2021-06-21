«Вектор» допустил многократное использование «Эпиваккороны» при ревакцинации

«Состав вакцины “Эпиваккорона” создает возможность ее использования для ревакцинации — без ограничения по их числу», — сообщили в центре. В заявлении уточняется, что данная ревакцинация «является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ревакцинация является неизбежной «для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».