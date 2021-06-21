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17:58 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые определили причину потери обоняния при COVID-19

Потеря обоняния при заболевании COVID-19 происходит из-за разрушения серого вещества мозга, заявляют ученые из Оксфордского университета. Соответствующее исследование было опубликовано на научном портале medRxiv.

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Источник: Depositphotos

Авторы работы исследовали данные 394 человек, переболевших коронавирусом с октября 2020 по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после нее. Полученные результаты сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, которые не переносили COVID-19, с учетом таких факторов, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.

«Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», — заявили ученые.

При этом, по словам исследователей, у здоровых участников исследования каких-либо изменений не наблюдалось.

Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус людям не пренебрегать своевременными обследованиями, так как инфекция даже в легкой форме может спровоцировать поражения мозга.

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