17:58 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые определили причину потери обоняния при COVID-19
Потеря обоняния при заболевании COVID-19 происходит
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Авторы работы исследовали данные 394 человек, переболевших коронавирусом с октября 2020 по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после нее. Полученные результаты сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, которые не переносили COVID-19, с учетом таких факторов, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.
«Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», — заявили ученые.
При этом, по словам исследователей, у здоровых участников исследования
Ученые рекомендовали перенесшим коронавирус людям не пренебрегать своевременными обследованиями, так как инфекция даже в легкой форме может спровоцировать поражения мозга.