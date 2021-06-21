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19:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

Хоть потоп. Что произойдёт с отдыхом россиян в Крыму после разрушительного наводнения

Кадры затопленной Ялты и Керчи в последние дни облетели все СМИ и соцсети, а местные власти закрывают пострадавшие пляжи на неопределённый срок. Однако это едва ли обернётся срывом туристического сезона в Крыму, считают эксперты. Впрочем, у туриндустрии полуострова появилась другая, едва ли не более серьёзная угроза.

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17—18 июня на юго-восток Крыма обрушились ливни. Местные реки вышли из берегов, затопили улицы и снесли потоками воды автомобили. Сильнее всего досталось Керчи (там выпало полторы месячных нормы осадков) и Ялте (месячная норма). Жители подтопленных территорий остались без света и воды, в нескольких районах Крыма ввели режим ЧС.

В Ялте в результате наводнения пострадали 43 человека, два пропали без вести, один погиб. В городе затопило 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов.

21 июня Роспотребнадзор предписал приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от наводнения в Крыму территориях. Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно. Мэр Керчи объявил, что на расчистку основных последствий разгула стихии уйдёт минимум неделя.

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Как это повлияет на туристическую отрасль

В соцсетях появились видео с толпами людей, которые с чемоданами покидают город. Сообщения о массовом бегстве туристов министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал ерундой. 20 июня в его ведомстве рассказали, что туристы въезжают в Крым в обычном режиме и им ничего не угрожает. По словам представителей министерства, у отелей есть собственные генераторы и запасы, поэтому отключения света или подачи воды им не страшны, а пляжи расчистят и откроют для купания «в ближайшие дни».

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Это тот случай, когда власти говорят правду, считает директор по развитию компании «Мой автопрокат» Максим Меженков (самый крупный оператор в Крыму, тесно сотрудничает с туристическими компаниями). «Восстановление будет быстрым, местами оно уже завершено», — сказал он.

Туристический поток продолжается, хоть и с некоторыми задержками, подтвердила пресс-секретарь компании «Система туризма Можайка.ру» Анна Багирова. По её словам, туристов, забронировавших отели в пострадавших районах, без проблем переселяют в другие аналогичного уровня. После восстановления отдыхающих заселят в отели согласно путевке.

«Безусловно, Крым пострадал от стихии, особенно центральная часть Ялты: набережную размыло, затоплены подвалы некоторых зданий, на дорогах пробки, несколько дней запрещено купаться. Однако большая часть туристов отдыхают не в центральной части курорта, а на периферии: Ай-Петри, Мисхор и др. В этой зоне повреждения минимальны и практически не сказались на отдыхе», — отметила Багирова.

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По её словам, пока клиенты ещё не отказывались от уже купленных туров в Крым. «Более того, почти все варианты на полуострове распроданы на всё лето вперёд, а значит, туристический сезон просто не может быть сорван», — добавила собеседница.

Это подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ): «По данным туроператоров, массовых отказов от поездок на наши южные курорты нет, потому что в большинстве случаев это связано со штрафами».

Однако снижение спроса все-таки есть, констатирует Багирова. Но причина не в погоде: Россия разрешила полёты в Турцию c 22 июня.

В РСТ считают, что текущая неделя покажет, насколько активно туристы переориентируются с курортов Краснодарского края и Крыма на Турцию и другие только что открытые страны.

Иван Кузьмин

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