Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая "Рука Бога" в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
07:19 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ заявила, что индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах

ЖЕНЕВА. /ТАСС/. Штамм коронавируса «Дельта», который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Вариант “Дельта” зарегистрировали 92 страны, — сказала она. — Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру». По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах.

«Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации», — сказала ван Керкхове.

По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени.

«Некоторые вакцины менее эффективны против варианта “Дельта”, однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность», — подчеркнула эксперт.

В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Через какое время после перенесенной болезни стоит вакцинироваться
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Гинцбург объяснил «хитрость» индийского штамма коронавируса
СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг чипов
Ученые назвали группу людей с самым высоким уровнем антител
Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы
В России зафиксировали бум игровой индустрии
Станислав Черчесов: Это была наша лучшая игра на турнире
Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Компьютер предсказал, как далеко зайдет сборная России на Евро-2020 Неожиданный прогноз
Горячие темы на Авто
Дверь открыта --ветерок в Курилке --можете зайти -- 154
Кто сказал, что АвтоВАЗ плохой? 129
Люди, вот вы беспокоитесь о ковид, а спид куда подевался? 99
С днём летнего солнцестояния, товарищи! 95
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Главный козырь США меркнет перед оружием России
Россия нанесла жесткий удар по Китаю
Леди
Миддлтон пришла на встречу в коротком платье и с радужным зонтом Герцогиня Кембриджская покорила публику
Дом
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира 53-летней Стриженовой
Зеленый, розовый, синий: красочная квартира для семьи
Дизайнеры назвали самые отвратительные цвета в оформлении кухни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь