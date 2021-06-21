Эксперт рассказала о росте зарплат до 30% у редких специалистов

По ее словам, в настоящее время определенное количество работодателей задумались об индексации зарплаты своим сотрудникам, ориентируясь на официальный уровень инфляции.
При этом количество офферов и контр-офферов «неминуемо разогревает рынок заработных плат».
Рост оплаты труда также связан с пересмотром требований к кандидатам по многим направлениям: работодатели озабочены не расширением штата как таковым, а изменением набора профессиональных навыков и компетенций на различных позициях.
Кроме профессиональных навыков и опыта работы в настоящее время важную роль играют «мягкие навыки» — умение руководить удаленными командами, решать сложные проблемы, развивать культуру инноваций и предпринимательства, эмоциональный интеллект.
«А c учетом того что многие организации сейчас взяли курс на цифровую трансформацию, ценятся те эксперты, которые, помимо своей профессиональной сферы, владеют также знаниями в области информационных технологий», — заключила Щербакова.
В свою очередь генеральный директор сервиса по кредитованию «Колибри деньги» Евгений Чернышов отметил, что на рынке на данный момент растет число вакансий.
«В прошлом году в этот период во многих компаниях вакансии были “заморожены”, сотрудников искали в основном на замену уволившимся. В настоящий момент бизнес, за редким исключением, работает в допандемийном режиме, и речь может идти и о расширении штата», — рассказал он.
Говоря об офисных сотрудниках, он подчеркнул, что сейчас очень востребован гибридный формат занятости с частичной удаленкой. При этом большая часть компаний не готова работать только в режиме «домашнего офиса».
Он добавил, что в связи с новыми потребностями бизнеса, уходом в онлайн, увеличивается количество вакансий IT-специалистов, digital-маркетологов, аналитиков больших данных.
Как отметил Борис Сысоев, основатель HR стартапа TestWork.io, в России наблюдается отток кадров в сфере IT — специалисты переходят на удаленку в зарубежные компании, поскольку зарплата во многих из них на порядок выше.
Он пояснил, что ситуация на мировом рынке труда сложилась таким образом, что российские работодатели отчасти вынуждены увеличивать зарплату сотрудникам, из-за того что после снятия локдауна некоторые наши соотечественники не захотели возвращаться в офис. Географические границы стерлись, и уже нет привязки рабочего места к определенной локации. Организации, которые на тот момент не смогли предложить дистанционный формат, фактически потеряли ценные кадры. Опытные специалисты, владеющие иностранным языком, устроились в зарубежные компании.
«Возникла конкурентная среда, и для удержания сотрудников одних нематериальных методов стало недостаточно», — заключил он.
Согласно июньскому исследованию международного кадрового агентства Kelly Services, в этом году 63% российских компаний готовы проиндексировать зарплаты своим нынешним сотрудникам на 4−6%. Не собираются индексировать оплату труда по итогам года 16% работодателей, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году (тогда было 45%).
СМИ со ссылкой на данные hh.ru писали, что средний уровень предлагаемой зарплаты в России в мае вырос на 7%, до 48,3 тыс. рублей, по сравнению с январем этого года.
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