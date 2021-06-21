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22:44 (мск), источник: Газета.Ру

Роспотребнадзор уточнил, кого не коснется призыв сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор пояснил, что рекомендации о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды не касаются сотрудников, которые работают удаленно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу петербургского управления ведомства.

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Источник: Агентство «Москва»

«Рекомендации не распространяются на дистанционную работу, так как работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство порекомендовало сократить продолжительность рабочего дня при высокой температуре воздуха в помещении. Там напомнили, что если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, а при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.

В свою очередь, врач-терапевт подвергла критике рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня и предложила ввести сиесту с 12 до 16 часов дня.

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