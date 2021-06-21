22:44 (мск), источник: Газета.Ру
Роспотребнадзор уточнил, кого не коснется призыв сократить рабочий день из-за жары
Роспотребнадзор пояснил, что рекомендации о сокращении рабочего дня
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«Рекомендации не распространяются на дистанционную работу, так как работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее ведомство порекомендовало сократить продолжительность рабочего дня при высокой температуре воздуха в помещении. Там напомнили, что если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, а при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.
В свою очередь,