23:02 (мск), источник: Газета.Ру
Авиакомпании смогут выполнять полеты в Турцию из 32 российских городов
Выполнять полеты между Россией и Турцией, которые возобновятся с 22 июня, можно будет из 32 городов, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
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В министерстве заявили, что при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей авиакомпании смогут возобновить полеты в турецкие города из Москвы, Жуковского,
18 июня заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей возобновить авиасообщение.
12 апреля российский оперштаб принял решение о приостановке авиационного сообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.