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03:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан на дискриминацию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации от не привитых от коронавируса граждан. По мнению Москальковой, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.

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Источник: Пресс-служба омбудсмена

«Вот, например, пишут, компания “Норильский никель”: всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала она в эфире «Вести FM».

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«Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная — оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь, но самое главное — почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела — они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?» — добавила уполномоченный по правам человека.

В июне на фоне роста числа зараженных COVID-19 в некоторых регионах вернули ограничения, также власти ряда субъектов объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг и торговли, госслужащих.

Решение об обязательной вакцинации принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ревакцинация будет неизбежна для тех граждан, кто хочет обезопасить себя и окружающих.

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