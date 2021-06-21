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22:23 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ оценила эффективность всех вакцин против индийского штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: Reuters

«В отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант “дельта”, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности», — сказала она, назвав этот факт очень хорошим признаком.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Поэтому она посоветовала всем, получившим первый укол препарата, завершить процедуру вакцинации.

Ван Керкхове также отметила, что пока нет подтверждений, что новый вариант вируса более смертельный. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.

Ранее стало известно, что индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.

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