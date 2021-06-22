Минкульт ответил на посты музыкантов о закрытии факультета Консерватории

И.о. ректора отметил, что «в целом для учреждения есть вопрос с сокращением бюджетных мест по направлению “исполнительское искусство” на 2021/22 учебный год». «Однако его планируется решить за счет дополнительного набора путем перераспределения с тех направлений, где не будет достаточного количества поступающих», — добавил Соколов.
О том, что факультет исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории может закрыться, сообщила накануне в Facebook одна из преподавательниц, Елизавета Миллер.
«Сейчас, буквально за пару недель до вступительных экзаменов, мы, сотрудники факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории, узнали, что прием на факультет не состоится или состоится в урезанном на 80% объеме. Упразднена наша вступительная комиссия. Шесть бюджетных мест, на которые урезали прием всей консерватории, путем небольших манипуляций превратились для нас в потерю восьми из наших привычных 12 мест, и это по оптимистичным прогнозам ректора», — заявила она.
«Произошла быстрая реакция на поднявшийся шум, в результате которой самая вопиющая часть наших претензий — а именно отсутствие у нашего факультета приемной комиссии — вроде как была устранена. Но надо понимать, что проблема абсолютно не устранена. Приемную комиссию нам дали, но у нашего факультета все еще нет мест для абитуриентов… Нам всегда оставались места по остаточному принципу, после того как остальные факультеты набирали себе столько, сколько им нужно… И в этом году пока ситуация такова, что мест не осталось вообще, так как мест всего на консерваторию стало меньше и никто с других факультетов не готов жертвовать своими», — прокомментировала ситуацию Миллер в разговоре с РБК.
Факультет исторического и современного исполнительского искусства — самый молодой в Московской консерватории, он был создан в 1997 году. В его образовательной программе есть обучение игре на исторических инструментах, соответствующих различным эпохам.