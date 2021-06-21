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23:23 (мск), источник: РБК

Ученые обнаружили у коронавируса способность влиять на клетки крови

У заболевших коронавирусом могут меняться размер и жесткость красных и белых кровяных телец, показало изучение образцов крови более чем от 50 человек. Результаты исследования ученых Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии опубликовал Biophysical Journal. Изменения могут затруднять кровообращение и вызывать дефицит кислорода, считают ученые.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые проанализировали данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. Специалисты изучили более 4 млн клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.

«Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородность изменения и размера эритроцитов», — говорится в публикации.

Подобные изменения, по словам ученых, могут затруднять кровообращение и способствовать гипоксемии — пониженному содержанию кислорода в крови.

У отдельных пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, а восстановление других больных значительно затянулось, отметили исследователи.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм.

У зараженных индийским вариантом возбудителя чаще появляются диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и тромбы, а последние могут привести к гангрене, заявил Bloomberg индийский инфекционист Абдул Гафур.

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