Ученые обнаружили у коронавируса способность влиять на клетки крови

Ученые проанализировали данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. Специалисты изучили более 4 млн клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.
«Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородность изменения и размера эритроцитов», — говорится в публикации.
Подобные изменения, по словам ученых, могут затруднять кровообращение и способствовать гипоксемии — пониженному содержанию кислорода в крови.
У отдельных пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, а восстановление других больных значительно затянулось, отметили исследователи.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм.
У зараженных индийским вариантом возбудителя чаще появляются диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и тромбы, а последние могут привести к гангрене, заявил Bloomberg индийский инфекционист Абдул Гафур.