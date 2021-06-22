Ученые назвали группу людей с самым высоким уровнем антител

По ее словам, с января по апрель большая часть сотрудников института вакцинировалась от коронавируса препаратом «Спутник V». В мае их кровь взяли на анализ на антитела к коронавирусу.
Всех сотрудников, проходящих исследование, разделили на четыре группы:
1. переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные
2. не болевшие, прошедшие вакцинацию
3. переболевшие COVID-19, но не вакцинированные
4. не вакцинированные и не болевшие (среди них могут быть переболевшие бессимптомно).
Согласно данным на сайте Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, по состоянию на 25 февраля в учреждении работали 419 человек, то есть в исследовании участвовали более 209 человек.
В итоге у людей из первой группы (переболевшие COVID-19, а затем получившие вакцину) количество антител к вирусу оказалось самым высоким.
«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — поясняет Тимофеева.
При этом у людей из второй группы, то есть не болевших, но прошедших вакцинацию, уровень антител оказался выше, чем у тех, кто перенес болезнь, но не получил вакцину. Комментируя эту закономерность, Тимофеева отмечает, что среди последних есть те, у кого болезнь протекала в легкой или средней форме.
Она напомнила, что в литературе есть данные о том, что у людей с более тяжелым течением болезни образуется больше антител, уровень которых снижается медленнее.
«Добиться их [антител] высокого титра (в случае, если COVID-19 был бессимптомным или легким. — РБК) можно вакцинацией (то есть перейти из группы 3 в группу 1). Перенесенный ранее COVID-19 не исключает возможность вакцинации и обеспечит более мощный иммунный ответ — а следовательно, и более высокий титр защитных антител», — заключила Тимофеева.
О том, что вакцинация обеспечивает более высокий иммунный ответ организма, чем перенесенная болезнь, в декабре утверждал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
«Есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — пояснял он.
В конце мая Роспотребнадзор советовал переболевшим COVID-19 делать прививку через несколько месяцев после выздоровления. Там поясняли, что пока неизвестно, как хорошо работает и как долго длится естественный иммунитет к COVID-19. В ведомстве отмечали, что вакцины обеспечивают более высокую защиту.