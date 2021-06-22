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02:12 (мск), источник: Известия

В России начали отслеживать химические и биологические угрозы на Евро-2020

Специалисты по защите от химических и биологических угроз Минобороны следят за обстановкой в районе проведения матчей футбольного чемпионата Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Там, по словам источников «Известий», дежурят мобильные комплексы радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР.

Источник: РИА "Новости"

Неприметные с виду машины на базе микроавтобуса Ford Transit могут оперативно анализировать пробы воздуха, воды или грунта и выявлять наличие вредных для человека веществ.

Вариантов, когда возникает необходимость в спецтехнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) множество, и они не обязательно связаны с возможной атакой злоумышленников, пояснил «Известиям» военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

«КМ-РХБР помогут, например, при разгерметизации холодильного оборудования, утечке фреона или в случае появления в воздухе каких-то дополнительных газовых, ядовитых или удушающих смесей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, основными задачами КМ-РХБР — оперативный отбор проб в заданных районах, доставка образцов в мобильные или стационарные лаборатории, передача данных по защищенным каналам связи.

Отмечается, что машину обслуживает расчет из трех человек. Для приведения её в «боевое» положение требуется около часа. Кроме того, оборудование комплекса позволяет обнаружить токсичные вещества в воздухе менее чем за минуту.

Во время загрузки произошла ошибка.
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