В России начали отслеживать химические и биологические угрозы на Евро-2020

Неприметные с виду машины на базе микроавтобуса Ford Transit могут оперативно анализировать пробы воздуха, воды или грунта и выявлять наличие вредных для человека веществ.
Вариантов, когда возникает необходимость в спецтехнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) множество, и они не обязательно связаны с возможной атакой злоумышленников, пояснил «Известиям» военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.
«КМ-РХБР помогут, например, при разгерметизации холодильного оборудования, утечке фреона или в случае появления в воздухе каких-то дополнительных газовых, ядовитых или удушающих смесей», — подчеркнул эксперт.
По его словам, основными задачами КМ-РХБР — оперативный отбор проб в заданных районах, доставка образцов в мобильные или стационарные лаборатории, передача данных по защищенным каналам связи.
Отмечается, что машину обслуживает расчет из трех человек. Для приведения её в «боевое» положение требуется около часа. Кроме того, оборудование комплекса позволяет обнаружить токсичные вещества в воздухе менее чем за минуту.