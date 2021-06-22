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08:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Деньги на пенсию не вышли

Почти два миллиона граждан не получили накопительной части выплат. Количество пенсионеров, которые не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, приближается к 2 млн. Проблема в недостаточном информировании граждан, устаревших базах данных, затрудненном обмене данными между ПФР и фондами и сложности процесса подачи заявления на назначение пенсии. Несмотря на введение с 2022 года обязательного информирования со стороны ПФР о наступлении пенсионных оснований по накопительной пенсии, в ближайшее время ситуация кардинально не изменится.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн. Согласно отчетности фондов, больше всего таких лиц было в НПФ «Открытие» (605 тыс.), «Будущее» (почти 419 тыс.), «Газфонде Пенсионные накопления» (319 тыс.), НПФ Сбербанка (157,2 тыс.).

Из-за особенностей актуарного учета в это число вошли граждане, получившие единовременную выплату. Но, согласно оценкам собеседников «Ъ», в 2020 году такие выплаты получили всего 200−400 тыс. человек.

В результате количество граждан, полностью не получивших накопительную пенсию, можно оценить в 1,7−1,9 млн. Большей частью на счетах этих лиц незначительные суммы.
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«Средний размер пенсионного счета таких клиентов составляет 7−10 тыс. руб.», — указывают в НПФ «Будущее». Согласно актуарной отчетности других крупных фондов средние счета составляют 5,5−10,4 тыс. руб.

В фондах считают, что основной причиной провала по назначению накопительной части пенсии является отсутствие системы информирования.

«Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой», — отмечают гендиректора НПФ Сбербанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская. «С 2019 года поэтапно увеличивается возраст выхода на страховую пенсию по старости, при этом возраст получения пенсионных накоплений не изменился», — указывают в Минтруде.

Одна из причин недостаточности информирования — устаревшие базы данных.
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«В этом году мы планируем отправить порядка 50 тыс. сообщений клиентам», — говорит господин Зарецкий, добавив, что не всегда информирование возможно из-за изменения личных телефонных номеров. По оценке руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, до адресата доходят сообщения лишь в 15% случаев.

«Фонды получают вознаграждение, но при этом не выплачивают пенсии, они не могут найти клиентов, которые заключили с ними договор», — возмущается заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.

Существует и проблема обмена информации между ПФР и НПФ.
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Информация об основаниях для назначения пенсий находится в ПФР, отмечает президент НАФП Константин Угрюмов. «Без этой информации НПФ не может принять решение о назначении застрахованному лицу накопительной пенсии или единовременной выплаты», — указывает он. Ранее ПФР был обязан сообщать гражданам о состоянии пенсионных счетов (так называемые «письма счастья»), но с 2013 года это требование отменили.

При этом законодательство не требует от НПФ информировать клиентов о наступлении пенсионных оснований. «Необходимо изменить регуляторику в целях упрощения получения маленьких сумм из НПФ или переводить пенсионные накопления “потерявшихся” клиентов в ПФР», — считает Евгений Якушев. Банк России не ответил на запрос «Ъ».

Проблемой является и сложность процесса обращения за пенсией.

«В некоторых фондах есть опция обращения к ним через отделение банка-партнера, а также подачи заявления через личный кабинет», — говорит Евгений Биезбардис. «Но зачастую людям надо ехать в другой город или отправлять нотариально заверенные документы по почте», — продолжает он.

Лишь с 2022 года ПФР будет обязан один раз в три года по достижении застрахованным лицом предпенсионного возраста извещать о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем, кто на нем не зарегистрирован, за информацией придется по-прежнему идти в ПФР.

В таких условиях сложно ждать изменения ситуации. «Понятно, что многие будущие и действующие пенсионеры не зарегистрированы на “Госуслугах”», — указывает господин Биезбардис. Впрочем, за невостребованной накопительной пенсией можно обращаться в НПФ в любое время.

«В случае обращения позднее приобретения права на пенсию человек ничего не теряет, более того, она продолжает увеличиваться за счет инвестдохода», — комментируют в одном крупном фонде.

Оксана Коткина

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