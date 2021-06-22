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04:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека

Как выяснил «Ъ», в правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд руб. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Также программа предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения. Эксперты отмечают, что в этом направлении у РФ есть определенные научные преимущества, однако оно серьезно недофинансировано.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источник «Ъ», близкий к Минобрнауки, рассказал, что при нем создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021−2029 годы». «Ъ» ознакомился с ее содержанием. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, следует из копии письма главы РАН Александра Сергеева президенту с рабочей версией программы.

Проработку Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, следует из письма. В департаменте науки правительства переадресовали вопрос в Минобрнауки. Там уточнили, что проект «в стадии начальной проработки».

Стоимость программы оценивается в 54 млрд руб., средства на нее планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface — BCI) — это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Авторы документа пишут о необходимости наращивания научной базы по этим технологиям и массового выпуска передовых прототипов. Например, планируется создание «интерфейсов “человек—техника” для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», следует из проекта. Это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе и т. д.

Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».
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Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2−1,3 млрд, говорит основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. До 2027 года, по ее оценке, сегмент будет расти в среднем на 15%. «США уже инвестировали в технологии “мозг—компьютер” за семь лет более $1,2 млрд, планируемый объем вложений составляет $6 млрд. В Китае принят China Brain Project с финансированием не менее $3 млрд», — рассказала госпожа Асланян.

Технологии «мозг—компьютер» давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний, говорит директор АНО «Лаборатория “Сенсор-Тех”» Денис Кулешов. «Например, на людей после перенесенного инсульта надевают специальную шапочку с электродами, с которых сигнал передается на экзоскелет: человек посылает на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию», — рассказал эксперт. Также, по его словам, через интерфейсы «мозг—компьютер» можно управлять умным домом.

Но самые передовые, по словам Дениса Кулешова, — интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг человека.
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«Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — рассказал он.

В части развития нейроинтерфейсов у России есть ряд преимуществ, считают эксперты. «У нас одни из самых высококлассных ученых в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках, а также лидирующая в мире физико-математическая школа», — поясняет Ани Асланян. Но есть и слабые точки, считает она, например низкий уровень финансирования исследовательской деятельности, который ведет к отсутствию трансфера технологий.

Никита Королев

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