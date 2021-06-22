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 Россия возобновит авиасообщение с девятью странами Закрытие авиасообщения привело к тому, что курорты юга России оказались перегружены
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02:21 (мск), источник: Известия

Путешествия в Европу будут недоступны россиянам всё лето

Туристические поездки в страны Евросоюза за исключением Кипра и Греции будут недоступны россиянам всё лето, сказал «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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Источник: Известия

«Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом стран Европы, но они российских туристов пока не ждут. В Бельгию, Италию, Ирландию мы поехать не можем, и пока никто из высокопоставленных лиц этих государств не говорил о смягчении условий въезда для россиян. Были лишь заявления министра туризма Италии, которых явно недостаточно. Уверен, что Европа будет недоступна нашим туристам всё лето», — отметил эксперт.

Из стран ЕС российские путешественники на данный момент могут посетить Кипр и Грецию. Для въезда необходимо предоставить тест ПЦР или сертификат о вакцинации «Спутником V», а также получить визу.

Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Кроме того, с 22 июня восстанавливается полномасштабное авиасообщение с Турцией.

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