Путешествия в Европу будут недоступны россиянам всё лето

«Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом стран Европы, но они российских туристов пока не ждут. В Бельгию, Италию, Ирландию мы поехать не можем, и пока никто из высокопоставленных лиц этих государств не говорил о смягчении условий въезда для россиян. Были лишь заявления министра туризма Италии, которых явно недостаточно. Уверен, что Европа будет недоступна нашим туристам всё лето», — отметил эксперт.
Из стран ЕС российские путешественники на данный момент могут посетить Кипр и Грецию. Для въезда необходимо предоставить тест ПЦР или сертификат о вакцинации «Спутником V», а также получить визу.
Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Кроме того, с 22 июня восстанавливается полномасштабное авиасообщение с Турцией.