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03:55 (мск), источник: РБК

Минобороны опубликовало документы о начале Великой отечественной войны

Минобороны России ко дню 80-летия начала Великой Отечественной войны представило раздел «День, о который разбился блицкриг», посвященный мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

Источник: РИА "Новости"

В разделе представлены архивные материалы о тактике немецко-фашистского командования в войне против СССР, а также документу, рассказывающие о проявлениях героизма и мужества бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

Также в разделе приведена копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны № 2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны.

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«В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», — говорится в документе.

Кроме того, в разделе опубликованы оперативные карты, журналы боевых действий, а также наградные листы. Один из таких наградных листов посвящен подвигу защитника Брестской крепости — исполняющего обязанности начальника штаба Брестской крепости лейтенанта Петра Кошкарова.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Советский Союз впервые узнал о планах Германии начать войну против СССР в 1932 году. По его словам, тогда германское правительство во главе с Францем фон Папеном начало секретные переговоры с Францией и Польшей по наступлению на Советский Союз.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и закончилась капитуляцией Германии 9 мая 1945 года (по московскому времени).

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