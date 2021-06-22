Минобороны опубликовало документы о начале Великой отечественной войны

В разделе представлены архивные материалы о тактике немецко-фашистского командования в войне против СССР, а также документу, рассказывающие о проявлениях героизма и мужества бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.
Также в разделе приведена копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны № 2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны.
«В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», — говорится в документе.
Кроме того, в разделе опубликованы оперативные карты, журналы боевых действий, а также наградные листы. Один из таких наградных листов посвящен подвигу защитника Брестской крепости — исполняющего обязанности начальника штаба Брестской крепости лейтенанта Петра Кошкарова.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Советский Союз впервые узнал о планах Германии начать войну против СССР в 1932 году. По его словам, тогда германское правительство во главе с Францем фон Папеном начало секретные переговоры с Францией и Польшей по наступлению на Советский Союз.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и закончилась капитуляцией Германии 9 мая 1945 года (по московскому времени).