Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая "Рука Бога" в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
10День рождения «Артека»
04:26 (мск), источник: Газета.Ру

Картины XVII века нашли в мусорке в Германии

В мусорном контейнере на остановке, находящейся недалеко от немецкого города Оренбах, были найдены две картины XVII века. Об этом сообщает издание The Guardian.

Источник: Polizei Köln

Про столь необычную находку рассказал 64-летний местный житель. Теперь сотрудники полиции обратились к общественности.

Искусствоведы, которым были переданы полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы. По предварительным данным, одна из работ с изображением портрета мальчика, могла быть ученика Рембрандта, голландского живописца Самуэля ван Хогстратена.

Второй артефакт, вероятно, принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. После выяснения ценности обнаруженных картин станет известна их дальнейшая судьба.

Ранее ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты. В той ситуации, если получится обнаружить более важные находки, власти Польши готовы устроить дополнительные экспедиции для подъема старинных вещей на поверхность.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врачи рассказали, как бороться с индийским штаммом COVID-19 дома
Гинцбург: «Спутник V» защищает от всех известных штаммов
Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы
СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг чипов
Ученые назвали группу людей с самым высоким уровнем антител
Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан
Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной
Станислав Черчесов: Это была наша лучшая игра на турнире
ВОЗ оценила эффективность всех вакцин против индийского штамма
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Gnezdo.ru
10 новых кроссоверов для России. Фото
Hyundai готовит автомобиль, похожий на мыльницу
Audi повышает цены на машины в России
В РФ придумали новую систему контроля за дорогами
Hi-Tech
Компьютер предсказал, как далеко зайдет сборная России на Евро-2020 Неожиданный прогноз
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат титула Этим займется дедушка мальчика
Леди
Миддлтон пришла на встречу в коротком платье и с радужным зонтом Герцогиня Кембриджская покорила публику
Дом
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира 53-летней Стриженовой
Зеленый, розовый, синий: красочная квартира для семьи
Дизайнеры назвали самые отвратительные цвета в оформлении кухни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь