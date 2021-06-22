«Известия» собрали свидетельства очевидцев о начале Великой Отечественной войны

Актеру и режиссеру Олегу Табакову на момент начала войны было неполных шесть лет.
«Родители, тридцати с чем-то лет, поехали отдыхать к близлежащим к городу зеленым насаждениям. Всё было радостно, весело, солнце сияло. А потом вдруг появился велосипедист с выпученными от ужаса глазами и сказал: «Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Война началась с немцами!» — рассказывал он.
Как вспоминал Табаков, после этого ему стало казаться, что за каждым кустом сидит немец. Он отмечал, что едва ли не первый раз в жизни испытал страх за свою жизнь.
Начштаба 46-го Гвардейского Таманского полка ночных бомбардировщиков, «ночная ведьма» Ирина Ракобольская, которой в 1941-м был 21 год, рассказывала, что узнала о начале войны во время подготовки к экзаменам.
«22 июня мы сидели дома у моей подружки Лены Талалаевой и готовились сдавать экзамен по теоретической физике. Мы включили радио и услышали речь Молотова о том, что немцы напали на Советский Союз. Когда она закончилась, я заплакала», — заявила она.
Ракобольская отмечала, что ощущения войны не было, пока над Москвой не начали летать белые фонари.
По воспоминаниям директора Театра на Таганке в 1963—1990 годах Николая Дупака, 22 июня 1941 года он встретил в Киеве в гостинице «Континенталь», где находился на съемках фильма Александра Довженко «Тарас Бульба». Ему на момент начала ВОВ было 19 лет.
«Это было воскресенье. Где-то в 5−6 часов утра я проснулся от гула. Вышел на балкон и увидел, как на очень низкой высоте пролетали самолеты с непонятными знаками. Потом выяснилось, что это немцы бомбили переправу через Днепр. Погибло очень много народу. Потом Молотов по радио сообщил, что началась война», — рассказал Дупак.