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06:03 (мск), источник: РБК

Гинцбург объяснил «хитрость» индийского штамма коронавируса

Опасность индийского штамм коронавируса и его мутации заключается в том, что этот вариант вируса при проникновении в клетки становится устойчивым к антителам. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — пояснил Гинцбург.

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При этом он заверил, что запас антител после вакцинации «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных штаммов коронавирусной инфекции.

Ранее Гинцбург рассказывал, что индийский штамм более агресссивен — он сокращает период перехода к тяжелой форме заболевания и время появления антител.

Индийский штамм коронавируса, получивший наименование «дельта», обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня говорил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.

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