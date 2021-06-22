Гинцбург объяснил «хитрость» индийского штамма коронавируса

«Индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — пояснил Гинцбург.
При этом он заверил, что запас антител после вакцинации «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных штаммов коронавирусной инфекции.
Ранее Гинцбург рассказывал, что индийский штамм более агресссивен — он сокращает период перехода к тяжелой форме заболевания и время появления антител.
Индийский штамм коронавируса, получивший наименование «дельта», обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня говорил, что почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм.