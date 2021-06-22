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08:54 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне начали отказываться от отечественных курортов ради Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — сказала она.

Однако по данным туроператора «Интурист», на сегодняшний день путевки на Турцию меняют единицы.
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«Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются», — отметили в компании.

18 июня заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

Ранее специалисты в турфирмах сообщили, что после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры туда подорожали почти в два раза, однако в среднем они все еще дешевле, чем отдых на российских курортах.

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