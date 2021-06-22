Молодые россияне стали тяжелее переносить коронавирус

Гущин отметил, что свойства новых штаммов не меняются в лучшую сторону и обладают повышенной способностью передаваться от человека к человеку.
«Люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь “молодеет”, появляется большое количество тяжелых случаев среди молодых», — сказал он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о главной «хитрости» индийского штамма коронавируса. Этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам. По его словам, российская вакцина «Спутник V» дает достаточно высокий запас антител для защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов.