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11:21 (мск), источник: ТАСС

Минздрав рекомендует студентам привиться от коронавируса до середины июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Студентам необходимо вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов российских университетов является добровольной, но важно обеспечить и безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует «приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию». «Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться», — добавил министр.

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