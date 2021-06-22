Минздрав рекомендует студентам привиться от коронавируса до середины июля

«Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал он.
По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует «приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию». «Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться», — добавил министр.