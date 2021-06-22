14:53 (мск), источник: ТАСС Наука
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых
В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией.
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Одно из самых массовых исследований симптомов COVID-19 выявило признак, по которому вакцинированные от SARS-CoV-2 могут с большой вероятностью узнать. что у них коронавирусная инфекция. Это частое чихание, пишут авторы исследования — компания ZOE и Королевский колледж Лондона.
Вакцина от коронавируса нового типа не гарантирует, что привитый ни в коем случае не заболеет COVID-19. Однако в случае, если это
В этом случае наиболее распространенные симптомы болезни — высокая температура, кашель, потеря обоняния, слабость — могут пройти незаметно для больного и он может оставаться переносчиком вируса.
К такому выводу пришли специалисты, которые проводят одно из самых массовых исследований симптомов коронавирусной инфекции — ZOE COVID Symptom Study. Эту информацию они собирают с помощью специального мобильного приложения. В исследовании участвует около 4 млн человек со всего мира.
Новые данные показывают, что хотя частое чихание нельзя отнести к симптомам коронавирусной инфекции, в одном случае оно может быть признаком заболевания — если человек уже вакцинирован.