10:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Какие редкие музыкальные инструменты вы знаете?
Проверьте свои знания в нашем тесте
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Проверьте свои знания в нашем тесте
23 июня отмечается День балалайки. В честь этого праздника предлагаем пройти наш тест и проверить свои знания о редких и необычных музыкальных инструментах мира.
Екатерина Гура
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