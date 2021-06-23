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10:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Какие редкие музыкальные инструменты вы знаете?

Проверьте свои знания в нашем тесте

23 июня отмечается День балалайки. В честь этого праздника предлагаем пройти наш тест и проверить свои знания о редких и необычных музыкальных инструментах мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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