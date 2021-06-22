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15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Библиотеку в Хорватии едва не построили на древнем некрополе (фото)

Это самая значительная подобная находка в регионе.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В хорватском городе Хвар на одноименном острове археологи обнаружили крупный античный некрополь с богатыми захоронениями второй половины IV — начала V века.

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Находку сделали случайно во время подготовки к строительству новой городской библиотеки, сообщают исследователи в соцсетях. На площади около 65 квадратных метров в саду дворца Радошевичей было обнаружено 20 могил с останками 32 человек.

Останки хранились в гигантских амфорах или были накрыты черепицей. Только одна из гробниц оказалась каменной. В ней хранились останки 12 человек. Людей похоронили с кувшинами, лампами, стеклянными бутылками и другой небольшой утварью, а также деньгами. Такие захоронения были не редкостью для позднеантичного времени.

Кроме некрополя археологи обнаружили восточный фрагмент валов позднеантичного городища с городскими воротами V века. В самых глубоких слоях была обнаружена еще более древняя стена, которая предварительно датируется II веком.

Найденные захоронения археологи называют самой значительной подобной находкой на Хваре, которая поможет узнать много нового о погребальных обычаях этого региона Средиземноморья.
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