15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Библиотеку в Хорватии едва не построили на древнем некрополе (фото)
Это самая значительная подобная находка в регионе.
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В хорватском городе Хвар на одноименном острове археологи обнаружили крупный античный некрополь с богатыми захоронениями второй половины IV — начала V века.
Находку сделали случайно во время подготовки к строительству новой городской библиотеки, сообщают исследователи в соцсетях. На площади около 65 квадратных метров в саду дворца Радошевичей было обнаружено 20 могил с останками 32 человек.
Останки хранились в гигантских амфорах или были накрыты черепицей. Только одна из гробниц оказалась каменной. В ней хранились останки 12 человек. Людей похоронили с кувшинами, лампами, стеклянными бутылками и другой небольшой утварью, а также деньгами. Такие захоронения были не редкостью для позднеантичного времени.
Кроме некрополя археологи обнаружили восточный фрагмент валов позднеантичного городища с городскими воротами V века. В самых глубоких слоях была обнаружена еще более древняя стена, которая предварительно датируется II веком.
Анна Лысенко