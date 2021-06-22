Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия возобновит авиасообщение с девятью странами Закрытие авиасообщения привело к тому, что курорты юга России оказались перегружены
Фоторепортажи
11Как Женева готовится к саммиту Путина и Байдена
1880 лет назад началась Великая Отечественная война
15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин запретил с 28 июня посещать рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд новых ограничений в столице. С 22 июня временно запрещаются концертные, зрелищные и спортивные мероприятия, а рестораны с 28 июня переводят на «антиковидный» режим. Об этом мэр написал в личном блоге.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:31 (мск)В Москве сократились поставки двух вакцин от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 28 июня 2021 года посещать заведения общепита смогут люди:

  • прошедшие вакцинацию;
  • переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев;
  • либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Подтвердить защиту от коронавируса можно будет специальным QR-кодом, его можно будет получить с помощью:

  • электронной медицинской карты Москвы;
  • портала mos.ru;
  • ресурса ЕМИАС. ИНФО;
  • Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»;
  • в регистратуре городской поликлиники.
Во время загрузки произошла ошибка.

Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки наличия QR-кодов, пишет мэр, — в ином случае можно будет работать только на вынос или доставку. Фудкорты обещается открыть после проверки системы контроля, препятствующей проходу посетителей без QR-кодов.

Читайте также
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых

«Кроме того, с 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях», — написал мэр.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса, это максимум с начала пандемии. Всего в столице умерли 21 598 заболевших. С начала пандемии заразились 1 300 709 человек, выздоровели 1 123 295.

В последние дни во многих регионах страны число желающих сделать прививку от коронавируса выросло практически вдвое. Причиной этого стало введение обязательной вакцинации под угрозой отстранения от работы. Такое решение принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Путин обратился к россиянам с предостережением
Акинфеев или Кержаков? Голосуй за лучшего вратаря!
В Кремле заявили о неминуемой дискриминации непривившихся
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых
Стало известно, сколько сборная России получит за игру на Евро
Собака сбежала от хозяина, чтобы спасти тонущего олененка (фото)
Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
Ургант высмеял сборную России после поражения от датчан
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Раскрыт способ купить лучший смартфон на 10 тыс. дешевле Рейтинг удивил не так сильно, как цены
Кино
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути» Джоанн Линвилл снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Переезд в другой город. Не могу решиться. 444
Как хочется побольше денег )) 395
Забавные картинки 374
Не знает меры 364
Леди
Ума Турман закрутила роман с миллионером Еще недавно у звезды был другой бойфренд
Дом
Сколько стоят дорогие дома в регионах
7 мест для размещения растений на кухне
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь