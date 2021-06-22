Собянин запретил с 28 июня посещать рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР

С 28 июня 2021 года посещать заведения общепита смогут люди:
Подтвердить защиту от коронавируса можно будет специальным QR-кодом, его можно будет получить с помощью:
Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки наличия QR-кодов, пишет мэр, — в ином случае можно будет работать только на вынос или доставку. Фудкорты обещается открыть после проверки системы контроля, препятствующей проходу посетителей без QR-кодов.
«Кроме того, с 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях», — написал мэр.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса, это максимум с начала пандемии. Всего в столице умерли 21 598 заболевших. С начала пандемии заразились 1 300 709 человек, выздоровели 1 123 295.
В последние дни во многих регионах страны число желающих сделать прививку от коронавируса выросло практически вдвое. Причиной этого стало введение обязательной вакцинации под угрозой отстранения от работы. Такое решение принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани.