Почему Австралия отказывается от защиты Большого Барьерного рифа?
Большой Барьерный риф хотят объявить объектом Всемирного наследия, находящимся под угрозой. Эксперты ООН считают, что вопрос давно назрел из-за ущерба, наносимого рифу глобальным потеплением. Но Австралия решительно против. Почему?
Свой статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Большой Барьерный риф получил 40 лет назад | Источник:Getty Images
Вопрос вынесен на повестку дня 44-й сессии комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию, которая пройдет в Пекине в июле.
Австралийский министр по вопросам окружающей среды Сюзан Лей назвала решение политическим, охарактеризовав его как отступление от прежних обещаний. Ее особенно возмутило то, что доклад ЮНЕСКО был опубликован без предварительных консультаций с Канберрой.
Австралия опасается, что понижение статуса Большого Барьерного рифа до находящегося под угрозой приведет к снижению туристического потока, ежегодно приносящего стране в среднем 4,8 млрд долларов США.
За последние четыре года Австралия потратила на защиту рифа три миллиарда австралийских (2,2 миллиарда американских) долларов.
«Глобальное потепление вредит всем рифовым экосистемам в мире, и о Большом Барьерном рифе заботятся больше, чем обо всех остальных. В перечне Всемирного наследия значатся 83 природных объекта, которым угрожает изменение климата, так что нечестно выделять одну Австралию», — заявила Сюзан Лей в парламенте.
Вечером в понедельник она провела телефонный разговор с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле и выразила ей, по ее словам, «сильное разочарование и недоумение».
Защитники природы не скрывают стремления наказать Австралию, являющуюся крупным производителем угля и газа, за то, что она отказывается взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу, и вообще, по их мнению, мало делает для борьбы с глобальным потеплением.
На апрельской видеоконференции по климату, организованной Джо Байденом, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что его страна будет сокращать выбросы по мере возможности и без ущерба для экономики.
«Это очередное напоминание, что если Австралия не примет конкретных и решительных мер по борьбе с изменением климата, пострадает не только ее дипломатический и экономический, но и культурный статус в мире», — пишет корреспондент Би-би-си в Австралии Шайма Халил.
Большой Барьерный риф перенес три массовых выцветания кораллов из-за потепления воды | Источник:Reuters
В комитете ЮНЕСКО по Всемирному культурному наследию сейчас председательствует Китай, находящийся с Австралией в натянутых отношениях, особенно после призыва Скотта Моррисона провести международное расследование причин возникновения коронавируса.
Источник в австралийском правительстве заявил агентству Рейтер на условиях анонимности, что за действиями комитета стоит Пекин.
Борцы с глобальным потеплением отрицают политическую мотивацию и указывают, что за последние пять лет Большой Барьерный риф перенес три массовых выцветания кораллов из-за повышения температуры воды, и что в 2019 году сами австралийские власти изменили свою оценку состояния рифа с «плохого» на «очень плохое».
«У нас нет последовательной политики по спасению Большого Барьерного рифа. Другая причина состоит в реально неудовлетворительных действиях Австралии по климату», — заявил глава сектора океанов австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы Ричард Лек.
Австралийский Совет по климату поддержал рекомендацию ЮНЕСКО и назвал ее «позором для федерального правительства».
«По оценкам ученых, к настоящему времени пострадали около 50% мелководных кораллов», — говорит Ричард Лек.
Выцветание кораллов — природное явление, когда гибнут живущие на них микроскопические водоросли, придающие кораллам их яркую окраску, которая в основном и привлекает ныряльщиков. Кроме того, им вредят шторма, а потепление воды приводит к ускоренному размножению поедающих кораллы морских звезд.
Большой Барьерный риф, протянувшийся на 2300 км вдоль берегов штата Квинсленд на северо-востоке Австралии — самая большая в мире живая экосистема. Он получил статус объекта Всемирного наследия в 1981 году. Разговоры про объявление его находящимся под угрозой ведутся с 2017 года.
В принципе, такой статус не считается наказанием. Некоторые страны сами добиваются его, чтобы получить помощь ООН, но другие видят в этом национальное унижение.
Пять миллионов туристов, ежегодно посещавших риф до пандемии Covid-19, обеспечивали работой в Квинсленде 70 тысяч человек. Штат относится к колеблющимся, от которых будет зависеть победа или проигрыш Консервативной партии Скотта Моррисона на парламентских выборах в 2022 году.
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