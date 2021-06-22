17:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль поддерживает новые ограничения в Москве
Кремль поддерживает введение мэром Москвы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер, они продиктованы сложной ситуацией, заявил
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«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее Собянин ввел ряд новых ограничений в столице. С 22 июня временно запрещаются концертные, зрелищные и спортивные мероприятия, а рестораны с 28 июня переводят на «антиковидный» режим.
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