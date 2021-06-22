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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль поддерживает новые ограничения в Москве

Кремль поддерживает введение мэром Москвы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер, они продиктованы сложной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2021

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее Собянин ввел ряд новых ограничений в столице. С 22 июня временно запрещаются концертные, зрелищные и спортивные мероприятия, а рестораны с 28 июня переводят на «антиковидный» режим.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса, это максимум с начала пандемии. Всего в столице умерли 21 598 заболевших. С начала пандемии заразились 1 300 709 человек, выздоровели 1 123 295. В городе введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко расте заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
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