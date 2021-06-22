15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Землю показали на эффектных снимках
Так выглядит наша планета в объективе космического аппарата «Юнона».
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Специалист из Лаборатории реактивного движения NASA по имени Кевин Джилл использовал передовые методы обработки цифровых изображений, чтобы мы могли взглянуть на нашу родную планету
Джилл взял снимки Земли, полученные космическим аппаратом «Юнона», который был запущен для исследования «Юпитера» в 2011 году. 9 октября 2013 года аппарат совершил гравитационный маневр у Земли, чтобы разогнаться до скорости 40 тысяч километров в час и полететь к Юпитеру. В этот момент «Юнона», впервые проверяя свою камеру в космосе, смогла сделать несколько четких снимков Земли с высоким разрешением.
Снимки JunoCam размещаются в Сети в открытом доступе. Гражданские ученые могут обрабатывать их, а затем размещать на сайте миссии и в соцсетях для популяризации астрономии.
Анна Лысенко
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