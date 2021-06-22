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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Землю показали на эффектных снимках

Так выглядит наша планета в объективе космического аппарата «Юнона».

Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Специалист из Лаборатории реактивного движения NASA по имени Кевин Джилл использовал передовые методы обработки цифровых изображений, чтобы мы могли взглянуть на нашу родную планету по-новому.

Джилл взял снимки Земли, полученные космическим аппаратом «Юнона», который был запущен для исследования «Юпитера» в 2011 году. 9 октября 2013 года аппарат совершил гравитационный маневр у Земли, чтобы разогнаться до скорости 40 тысяч километров в час и полететь к Юпитеру. В этот момент «Юнона», впервые проверяя свою камеру в космосе, смогла сделать несколько четких снимков Земли с высоким разрешением.

Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Снимки JunoCam размещаются в Сети в открытом доступе. Гражданские ученые могут обрабатывать их, а затем размещать на сайте миссии и в соцсетях для популяризации астрономии.

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