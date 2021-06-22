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16:06 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака сбежала от хозяина, чтобы спасти попавшего в беду олененка

Кажется, теперь они друзья на всю жизнь.

Источник: pets.mail.ru

На днях житель Вирджинии (США) Ральф Дорн во время отдыха дома потерял своего голдендудля по имени Харли. Мужчина решил поискать питомца в окрестностях — и наконец увидел знакомый силуэт… в озере неподалеку.

Как оказалось, его пес плыл на помощь маленькому олененку, тонущему посреди озера. К счастью, ему удалось схватить детеныша и благополучно доставить того на берег. С этого момента и началась их дружба!

По словам Дорна, спустя пару дней он обратил внимание, что пес вдруг стал странно себя вести. «Я открыл входную дверь, и мы услышали блеяние олененка. Харли выбежал и нашел его среди деревьев, — вспоминает мужчина. — Детеныш перестал блеять, и тогда, виляя хвостами, они соприкоснулись носами и обнюхали друг друга. После этого Харли спокойно вернулся в дом вместе со мной».

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